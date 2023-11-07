Бивол рассказал о готовности сменить весовую категорию

«Я видел бой Рамиреса и Смита. Если они могут, то почему я не могу подняться выше? Мне просто нужно закончить со своей весовой категорией, а потом я буду думать о другом. Надеюсь, я достигну своей цели», – рассказал Дмитрий Бивол в интервью Fight Hub TV.