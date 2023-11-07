Бивол рассказал о готовности сменить весовую категорию
Чемпион WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол рассказал о готовности подняться на категорию выше.
«Я видел бой Рамиреса и Смита. Если они могут, то почему я не могу подняться выше? Мне просто нужно закончить со своей весовой категорией, а потом я буду думать о другом. Надеюсь, я достигну своей цели», – рассказал Дмитрий Бивол в интервью Fight Hub TV.
Осенью прошлого года россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над Хильбертом Рамиресом единогласным решением судей и сумел защитить чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол на профессиональном ринге провел 21 поединок и во всех добился победы. 11 побед он одержал нокаутом.