Махачев рассказал о первом автомобиле

«"Нива" у меня была. Я жил в Хушете (село в Дагестане — прим. «Ленты ру») и было уже без разницы, на чем, лишь бы не пешком, потому что на маршрутке надо было ехать с двумя пересадками в университет, на тренировки», — рассказал Махачев.