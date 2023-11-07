Перейра назвал причину, по которой считает Прохазку опасным бойцом

«Опасным его делает опыт. Это опытный боец. Он опасен, но это помогает мне сосредоточиться на этом парне. Я и вправду намерен выйти в клетку и сделать работу. Это обученный и опытный парень. И это играет свою роль», — сказал Перейра в интервью CBS Sports.