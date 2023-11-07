Коста вновь вызвал Чимаева на бой

«Подайте мне чеченца и секретный сок на ужин в январе. Нет никаких причин прятать его от меня.



Заставьте его вновь подписать контракт, иначе он продолжит уклоняться. Поехали, мать вашу!» – написал в соцсетях шестой номер среднего веса UFC Пауло Коста.