$93.04-0.1499.01+0.01

Коста вновь вызвал Чимаева: «Подайте мне чеченца на ужин в январе»

Пауло Коста вызвал Хамзата Чимаева на бой.

Коста вновь вызвал Чимаева на бой
© Sports.ru

«Подайте мне чеченца и секретный сок на ужин в январе. Нет никаких причин прятать его от меня.

Заставьте его вновь подписать контракт, иначе он продолжит уклоняться. Поехали, мать вашу!» – написал в соцсетях шестой номер среднего веса UFC Пауло Коста.

Напомним, Коста и Чимаев должны были подраться в октябре на турнире UFC 294, но Хамзат встретился с Камару Усманом из-за стафилококка у Пауло.