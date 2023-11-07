Коста вновь вызвал Чимаева на бой

Пауло Коста вызвал Хамзата Чимаева на бой.
«Подайте мне чеченца и секретный сок на ужин в январе. Нет никаких причин прятать его от меня.
Заставьте его вновь подписать контракт, иначе он продолжит уклоняться. Поехали, мать вашу!» – написал в соцсетях шестой номер среднего веса UFC Пауло Коста.
Напомним, Коста и Чимаев должны были подраться в октябре на турнире UFC 294, но Хамзат встретился с Камару Усманом из-за стафилококка у Пауло.
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