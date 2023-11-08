Энтони Джошуа рассказал, почему по-прежнему живет с мамой

«Я всё ещё живу с мамой. В нашей культуре мы растём вместе с семьёй и поддерживаем наших родителей. С какой стати мне съезжать и оставлять свою маму одну ради какой-то девушки? Семья — это самое важное. Когда девушка встречается со мной, она выходит замуж не просто за меня, она выходит замуж за мою семью», — приводит слова Джошуа BBC.