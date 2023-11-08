Павлович объяснил, почему не борется в своих боях

«Я и в Fight Nights когда был, нормально боролся. Просто я всегда говорил, что зрелищные бои – это когда нокаутом стараешься победить. Я всегда мог нормально бороться, но не делал на это большие ставки. У меня другая задача была.



Я всегда понимал: если ты большой парень и будешь сносить, пытаться вырубить, это всегда будет зрелищнее, в том же UFC за это можешь получить бонус $ 50 тыс.», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.