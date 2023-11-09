Шон О'Мэлли объяснил, почему он не хочет драться с Волкановски

«Бой с Топурией был бы мне интересен. А с Волкановски я драться не хочу. Помните, как Гэтжи объяснил, почему не хочет биться с Холлоуэем? У меня примерно такие же мысли насчёт поединка с Волком. Волк мне импонирует, он хороший чувак.



Я не могу сказать, что у меня есть какая-то неприязнь к Илие, но я был бы не против с ним подраться. Думаю, получился бы интересный поединок», — приводит слова О'Мэлли MMA News.