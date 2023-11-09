Павлович не придал значения замене соперника на свой поединок

Павлович заявил, что ему не важен соперник в поединке за пояс UFC
Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович рассказал, что не придал значения замене соперника на свой поединок.
12 ноября в Нью Йорке на турнире UFC 295 Павлович оспорит временный пояс в тяжелом весе в бою с Томом Аспинэллом.
— Стало ли для вас сюрпризом, что вы деретесь не со Стипе Миочичем, а с Томом Аспинэллом?
— Самое главное, что меня интересовало — это то, что пояс будет в данном бою. Конечно, было бы хорошо, если бы соперником был Стипе, но пояс важнее.
— Вам называли причину смены соперника?
— Я не интересовался. Узнал, что дерусь за пояс и без разницы с кем.
— Какое значение вы придаете временному поясу?
— Для меня это самый настоящий пояс. Полноценный, — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.
Изначально Павлович был запасным на поединке чемпиона UFC Джона Джонса и претендента Стипе Миочича, но эта встреча была отменена из за травмы обладателя пояса.