Павлович не придал значения замене соперника на свой поединок

Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович рассказал, что не придал значения замене соперника на свой поединок.

12 ноября в Нью Йорке на турнире UFC 295 Павлович оспорит временный пояс в тяжелом весе в бою с Томом Аспинэллом.

— Стало ли для вас сюрпризом, что вы деретесь не со Стипе Миочичем, а с Томом Аспинэллом?

— Самое главное, что меня интересовало — это то, что пояс будет в данном бою. Конечно, было бы хорошо, если бы соперником был Стипе, но пояс важнее.

— Вам называли причину смены соперника?

— Я не интересовался. Узнал, что дерусь за пояс и без разницы с кем.

— Какое значение вы придаете временному поясу?

— Для меня это самый настоящий пояс. Полноценный, — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.