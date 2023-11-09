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Павлович заявил, что ему не важен соперник в поединке за пояс UFC

Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович рассказал, что не придал значения замене соперника на свой поединок.

Павлович не придал значения замене соперника на свой поединок
© globallookpress.com

12 ноября в Нью Йорке на турнире UFC 295 Павлович оспорит временный пояс в тяжелом весе в бою с Томом Аспинэллом.

— Стало ли для вас сюрпризом, что вы деретесь не со Стипе Миочичем, а с Томом Аспинэллом?

— Самое главное, что меня интересовало — это то, что пояс будет в данном бою. Конечно, было бы хорошо, если бы соперником был Стипе, но пояс важнее.

— Вам называли причину смены соперника?

— Я не интересовался. Узнал, что дерусь за пояс и без разницы с кем.

— Какое значение вы придаете временному поясу?

— Для меня это самый настоящий пояс. Полноценный, — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Изначально Павлович был запасным на поединке чемпиона UFC Джона Джонса и претендента Стипе Миочича, но эта встреча была отменена из за травмы обладателя пояса.