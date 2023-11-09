Аспиналл объяснил, чем Павлович отличается от большинства бойцов UFC

«С тех пор как я получил травму колена, всё изменилось. У меня произошёл ментальный сдвиг, и в чём смысл быть спортсменом, если ты не пытаешься стать лучшим? Многое, что сдерживало меня, было связано с тем, что моё тело было не в лучших кондициях, а мои тренировки были слабыми, что означало, что мне необходимо больше времени на подготовку.



Сейчас моё тело в хорошем состоянии, я могу победить любого. Я буду готов в субботу вечером, хотя многие люди говорят, что я не смогу. Я чувствую уверенность в том, чтобы, если придётся, драться пять раундов лучшим бойцом в мире. Он делает отличные решения. Он большой и подвижный парень, и он наносит правильные удары в правильное время. В UFC много бойцов, которые обладают такой же мощью, но у них нет тех заслуг, которые есть у него: завершения в первых раундах и нокауты», — приводит слова Аспиналла Sky Sports.