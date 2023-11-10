Чимаев сообщил, что извинялся перед Даной Уайтом после победы над Усманом

«О чём говорили с Даной после боя? Я извинился. Сказал: «Извини, пытался финишировать, но не получилось. Не очень зрелищно выступил сегодня». Он сказал: «Ты чего? Хороший бой был». И поздравил меня с победой», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАтика.