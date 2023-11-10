Промоутер отреагировал на мнение, что Фьюри поддавался Нганну

«Что за чушь. Где там была подстава? Весь этот идиотизм исходит в основном от тех же людей, которые перед боем говорили, что это фарс, притворство, цирк в исполнении чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы знали, что Нганну – сильный противник, обладающий огромной силой удара. Знали, что эти удары он будет наносить», — приводит слова Уоррена Daily Mail.