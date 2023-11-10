Сехудо рассказал, что должен делать Аспиналл, чтобы победить Павловича

«У Павловича заметное преимущество перед Томом Аспиналлом. Его размах рук составляет 84 дюйма. Это почти вдвое больше, чем у меня. Этот парень обладает большой силой. К тому же он техничен. Но давайте поговорим о слабостях Сергея. Он слишком сильно полагается на руки. Будет любопытно посмотреть, сможет ли Том использовать удары ногами, чтобы замедлить его и лишить его мощи, которая заключается в руках», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.