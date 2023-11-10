IBF лишила Теренса Кроуфорда статуса абсолютного чемпиона
Американский боксёр Теренс Кроуфорд лишился статуса абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Международная боксёрская федерация (IBF) приняла соответствующее решение, так как Кроуфорд не будет проводить защиту титула с обязательным претендентом в лице Джарона Энниса, поскольку имеем контрактные обязательства о реванше с Эрролом Спенсом. Таким образом, титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе перешёл Эннису.
В июле этого года Кроуфорд стал абсолютным чемпионом, одолев Спенса. Впоследствии Эррол активировал пункт о реванше.
В общей сложности Кроуфорд за время карьеры провёл 40 боёв, одержав в них 40 побед (31 победы была добыта нокаутом). На счету Энниса 31 победа. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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