Российский боец UFC описал жизнь в США фразой «мне вообще жопа»

«Мне вообще жопа!» — такой фразой описал отношение к себе в США. «Я же русский! Я худой, русский, я не гей. У меня вообще засада! Я все собрал, все самое "худшее". Еще и белый! Ну что ты будешь делать», — иронически заметил он и добавил, что постоянно попадает под западную культуру отмены.