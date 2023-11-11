Макрегор может вернуться в октагон летом 2024 года

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор может возобновить спортивную карьеру летом 2024 года. — Он в порядке, он готов.
Конор хочет драться. Ему нужно продержаться шесть месяцев, чтобы вернуться к допинг тестированию. Так что вполне реально, что мы сможем увидеть его в октагоне летом 2024 года, — приводит слова Уайта Daily Mail.
Свой последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года в легкой весовой категории против Дастина Порье. Ирландец проиграл техническим нокаутом, получив перелом ноги. Всего в карьере он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.