Усик — о поединке с Фьюри: меня не мотивируют деньги
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, рассуждая о своём ожидаемом поединке с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри, признался, что деньги не являются для него мотивацией.
«Фьюри большой, неудобный и сильный. Да, я немного меньше, но у меня невероятная мотивация, я голоден до бокса. И меня не мотивируют деньги.
Меня не мотивируют материальные вещи. Меня заботит путь, по которому я иду. Я иду по нему 20 лет. И я думаю, что в феврале мы услышим гонг», — приводит слова Усика Sky Sports.
В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.
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