Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг

Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает BJPENN.

По информации источника, допинг-тест Нурмагомедова дал положительный результат на неизвестное вещество. Титульный бой с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Ожидается, что россиянин будет лишен титула чемпиона Bellator в легком весе. Также двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отстранен от соревнований на полгода.