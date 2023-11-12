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В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган после заявлений о положительном допинг-тесте у бойца ММА Усмана Нурмагомедова рассказал, что россиянин не будет лишен титула. Об этом пишет РИА Новости.

В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула
© РИА Новости

Как уточнил Коган, никто не лишает спортсмена титулов. Коган добавил, что «это был не допинг».

«Реванш с Брентом Примусом — единственное, что имеет смысл», — рассказал он об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула.

Ранее в Bellator подтвердили дисквалификацию спортсмена на полгода. 11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил.