В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган после заявлений о положительном допинг-тесте у бойца ММА Усмана Нурмагомедова рассказал, что россиянин не будет лишен титула. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил Коган, никто не лишает спортсмена титулов. Коган добавил, что «это был не допинг».

«Реванш с Брентом Примусом — единственное, что имеет смысл», — рассказал он об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула.