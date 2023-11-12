Президент UFC ответил на вопрос о возможном реванше Махачева и Оливейры
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сказал, что у него пока нет конкретной информации о возможном реванше между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
СМИ ранее сообщили, что бой Оливейры с действующим чемпионом UFC в легком весе может состояться на турнире в Торонто в январе 2024 года.
— На данный момент ничего не могу сказать. Может быть, летом, — сказал Уайт на пресс конференции.
Реванш Махачева и Оливейры должен был возглавить турнир UFC 294 в Абу Даби, однако бразилец получил травму и снялся с боя. Оливейру заменил австралиец Александр Волкановски, которого Махачев победил в первом раунде. В октябре 2022 года россиянин досрочно одержал победу над Оливейрой сабмишеном и завоевал чемпионский пояс.