Президент UFC ответил на вопрос о возможном реванше Махачева и Оливейры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сказал, что у него пока нет конкретной информации о возможном реванше между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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СМИ ранее сообщили, что бой Оливейры с действующим чемпионом UFC в легком весе может состояться на турнире в Торонто в январе 2024 года.

— На данный момент ничего не могу сказать. Может быть, летом, — сказал Уайт на пресс конференции.