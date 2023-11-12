Стало известно, когда состоится следующий бой Усмана Нурмагомедова

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов из-за дисквалификации проведет следующий поединок только летом 2024 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, передает ТАСС.

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«Усман вернется уже после Рамадана. Летом», — сказал Магомедов.

Ранее Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на шесть месяцев и оштрафовала на 50 тысяч долларов. Поводом стала формальная ошибка. Выяснилось, что у российского бойца был рецепт на использование запрещенного препарата, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

«Это не допинг», — резюмировали в Bellator

Результат победного для Нурмагомедова чемпионского боя с Брентом Примусом на турнире Bellator 300, прошедшем в октябре 2023 года, был аннулирован. Однако чемпионский титул россиянин сохранил.