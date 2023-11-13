Хабиб рассказал, за какой футбольный клуб болел его отец

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его отец Абдулманап поддерживал футбольный клуб «Спартак».

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Напомним, вчера, 12 ноября, московский «Спартак» подарил футболку с номером 29-0 непобеждённому экс-чемпиону абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Отец был большим болельщиком «Спартака», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Нурмагомедов пришёл поддержать красно-белую команду в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). А после игры «Спартак» вручил бойцу футболку с номером 29-0.