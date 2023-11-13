Дочь бойца Дацика госпитализировали в Москве

Дочь российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика Василису госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По информации издания, 16-летняя девушка попала в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские заметили ее на станции метро «Технопарк» вечером 12 ноября. В больницу ей поставили диагноз — токсикологическое отравление.

19 августа Дацик победил британца Оли Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса. Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующим соперником Дацика может стать российский боец ММА Александр Емельяненко.