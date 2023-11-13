Кормье назвал главную ошибку Павловича в бою с Аспиналлом

«Павлович, наверное, вбил себе в голову, что если он ударит, то нокаутирует Аспинолла. Иногда так не получается.



В самом начале он попал в Тома: Аспинолл «проглотил» этот удар, тут же пошел на Павловича и разбил его. Я отдаю должное Тому Аспиналу», — приводит слова Кормье Ringside.