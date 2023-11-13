Дана Уайт объяснил, в чем Перейра превзошёл Адесанью

«Алекс адаптировался в ММА за очень короткое время. Я думаю, что он даже превзошел Исраэля Адесанью. Парни вышли из одного спорта. Очень тяжело поменять стиль и стать бойцом ММА», — сказал Уайт на пресс-конференции.