Секс-символ MMA снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

Так, спортсменка снялась, стоя на коленях на кровати. При этом она надела на съемку стринги на завязках и прозрачный розовый кроп-топ, украшенный аппликациями в виде цветов, и отказалась от бюстгальтера. Кроме того, знаменитость уложила волосы в низкий пучок, оставив две вьющиеся пряди по обе стороны лица, и подчеркнула глаза тенями и черными стрелками.

Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Ты удивительная и озаряешь все, что делаешь», «Настоящая красавица», «Великолепная», «Королева», — восхитились пользователи сети.