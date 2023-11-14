Минеев вспомнил смешную историю, связанную с Дациком

Минеев вспомнил смешную историю, связанную с Вячеславом Дациком
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев назвал Вячеслава Дацика легендарной личностью и вспомнил историю, связанную с ранними боями известного спортсмена в московском казино.
Минеев готовится провести кикбоксерский поединок против Ивана Штыркова 18 ноября. 42 летний Дацик в конце октября уступил нокаутом в поединке против Петра Романкевича.
— Вы сегодня встретились и поздоровались с Вячеславом Дациком. Поговорили о чем то?
— Просто поздоровались. Я ему предложил пройти, он там начал что то: «Камил… не Камил». Я его не понял. Знаю, что Слава подписал контракт с вооруженными силами с одним подразделением наших друзей в соседнем батальоне.
— Впервые с ним встретились?
— Да я его знаю еще с 13 лет. Слежу за ним. Еще с его безумных времен, когда он выходил в «Арбате» драться. Была забавная история, мой друг Вася Салманов, который сейчас возглавляет федерацию карате киокушинкай Ульяновскую, поехал драться в «Арбат». А Дацик пришел туда же драться без капы. Вася говорит, Дацик подходит, спрашивает: «У тебя капа есть?» — «Да» — «Дай».
Вася отдал ему свою капу, Дацик в ней отбоксировал и вернул. Не знаю, что дальше Вася с этой капой сделал. По моему, выкинул. В общем, я помню Дацика с тех времен. Он легендарный боец для нашего спорта, — передает слова Минеева корреспондент «Матч ТВ».
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