Нганну рассказал о колоссальном отличии заработков в боксе и в UFC

«В первую очередь, каким бы ни был мой следующий бой, с момента, как я покинул UFC, знал, что заработки будут сильно отличаться от того, что было раньше. Последние три года в UFC у меня были проблемы с контрактом, и я не хотел подписывать новый, который позволил бы зарабатывать больше, но не столько, сколько хочу. Условия и права запрещали мне участвовать в боксе, что было моей абсолютной мечтой, которую я хотел бы реализовать.



Этот бой [с Фьюри] стал совсем другим относительно моего последнего боя в ММА. Я заработал, как минимум, больше, чем за всю жизнь, за всю карьеры. Вы можете представить, сколько я зарабатывал.



Моя зарплата изначально была очень низкой, около $ 10 тыс. плюс расходы. Поднимаясь, проведя 10 боёв, старадая, всё начинает отличаться. И отношение совсем другое — королевское. Нельзя это не упомянуть. Моей семье предоставили королевские условия, отправили в путешествие, посадили около ринга. Им показали весь город, всё», — сказал Нганну в подкасте на Youtube-канале Showtime Sports.