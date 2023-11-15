Хамзат Чимаев собирается вернуться в Россию

«Родина значит для меня всё, потому что я тут родился и вырос и моя кровь тут. В будущем хочется вернуться и дальше делать что-то лучшее для своего народа. Не всегда же буду драться. У меня большая поддержка, в том числе от главы республики, Рамзана Ахматовича, и моих братьев, Эли, Ахмата, Адама. Они мне очень помогают, и я никогда ни в чём не нуждался. Я вижу, как все чеченцы меня поддерживают, и я горжусь своим народом, горжусь своими друзьями, и братьями, которые меня поддерживают», — сказал Чимаев в интервью вице-президенту лиги ACA Асланбеку Бадаеву.