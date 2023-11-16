Кроуфорд – о лишении пояса IBF: «##### их, мне насрать на них»
Теренс Кроуфорд послал руководство IBF после лишения пояса.
«Блин, ##### [к черту] IBF. ##### [к черту] их и их организацию. Мне насрать на IBF», – сказал бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе, оставшийся с поясами WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд.
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Кроуфорд – о лишении пояса IBF: «##### их, мне насрать на них»
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