Охране пришлось разнимать Усика и Фьюри на битве взглядов

Охране пришлось разнимать украинца и чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика и британца и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри во время битвы взглядов. Кадрами инцидента поделился Sports.ru.

По данным портала, пресс-конференция Усика и Фьюри перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе прошла 16 ноября. На нем же состоялась битва взглядов между ними, которая закончилась потасовкой. В итоге в нее пришлось вмешаться охране.