Фьюри опубликовал первый пост после анонса поединка с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Бой британца и украинца должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).