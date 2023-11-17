Усик сравнил себя и Фьюри с Давидом и Голиафом

Украинский боксёр Александр Усик высказался о назначенном поединке с британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри и сравнил их с Давидом и Голиафом.

© Чемпионат.com

«Хочу рассказать историю, которая похожа на нашу историю с Тайсоном. Давид и Голиаф. Когда Бог даст Фьюри мне в руки, я сделаю свою работу», — заявил Усик на пресс-конференции, посвящённой назначеному бою.

Отметим, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 фервраля 2024 года, он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).