Фрейре призвал лишить Усмана Нурмагомедова чемпионского пояса Bellator

«Для меня поединок с Шаблием будет боем за титул. Правила есть правила. Если у него положительный результат теста на допинг, ему нужно освободить пояс. Таковы правила, он должен выбыть из турнира. Это плохо для всех бойцов в этой организации», — приводит слова Фрейре MMA Fighting.