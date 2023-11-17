Костя Цзю сделал категоричный прогноз на бой Фьюри и Усика

«Вероятно, Тайсон на какое-то время потерял уважение к боксу. Он думал, что сможет легко сделать это (победить Фрэнсиса Нганну. – Прим. «Чемпионата»). Он никогда не тренировался так, как должен. Он думал, что это легко, но я уверен, что он усвоит урок, и это ему поможет.



Кто победит? Усик. Если он [Фьюри] будет не готов, то драться с Усиком будет непросто. Усик великолепен, я люблю его. Усик проделал отличную работу в своих последних боях, сражаясь с большими парнями и не получая ударов. Если Фьюри подготовится так же, как к своему последнему бою, то проиграет. Он должен был этому научиться», — сказал Цзю в интервью Fighthub.