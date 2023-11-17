Украинский боец Bellator рассказал, чему его научила СВО

Украинский боец Амосов заявил, что после начала СВО для него стала важна семья
Украинский боец, чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов заявил, что для него важна безопасность его семьи.
«Семья приехала ко мне в тренировочный лагерь. Правда, они жили в другом доме. Но я к ним заходил, чтобы увидеться. Для меня семья — это номер один. После начала ситуации на Украине я понял, что для меня самое важное. Я понял, что главное — когда твоя семья и друзья в безопасности», — заявил Амосов на пресс-конференции.
30-летний Амосов стал чемпионом Bellator в полусреднем весе после победы над Дугласом Лимой. В профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них.
Свой последний бой украинец провел в феврале 2023 года против Логана Сторли. 17 ноября в Чикаго (США) Амосов в рамках турнира Bellator 301 подерется с бывшим чемпионом LFA в полусреднем весе Джейсоном Джексоном.
Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.