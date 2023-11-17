Украинский боец Bellator рассказал, чему его научила СВО

«Семья приехала ко мне в тренировочный лагерь. Правда, они жили в другом доме. Но я к ним заходил, чтобы увидеться. Для меня семья — это номер один. После начала ситуации на Украине я понял, что для меня самое важное. Я понял, что главное — когда твоя семья и друзья в безопасности», — заявил Амосов на пресс-конференции.