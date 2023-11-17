Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото с тренировочного занятия.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена Даны Уайта он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.