Боксерша отказалась выходить на бой с трансгендером

«Я спустилась из своего гостиничного номера, чтобы направиться в комнату, где все боксёры разминались. Мой тренер внезапно отвёл меня в сторону и сказал, что получил информацию в текстовом сообщении, которое затем подтвердил, что моя соперница не женщина по рождению. У нас не было никакой другой дополнительной информации.



Женщины не должны нести физический и психологический риск, связанный с решениями мужчины относительно его личной жизни и идентичности. Должно быть две категории: биологические мужчины и женщины», – приводит слова Биссоннетт Reduxx.