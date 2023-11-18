Менеджер показал картину с целующим руку Нурмагомедова Макгрегором
Менеджер смешанных единоборств (MMA) Али Абдель-Азиз опубликовал в соцсети Конором Макгрегором.
На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, ирландец стоит на одном колене перед россиянином, восседающим на троне с чемпионским поясом UFC. Макгрегор целует руку Нурмагомедова.
Ранее Абдель-Азиз был менеджером Нурмагомедова. На данный момент он работает еще с одним россиянином, действующим обладателем пояса UFC в легком весе Исламом Махачевым.
Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне в октябре 2018 года. Поединок завершился победой россиянина в четвертом раунде.
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