Минеев рассказал, почему вышел на бой в футболке с изображением Путина

Боец ММА Владимир Минеев после боя против Ивана Штыркова по правилам кикбоксинга рассказал, почему вместе с командой вышел на поединок в футболке с изображением Президента России Владимира Путина. Минеев провел четвертый подряд кикбоксерский поединок. 33 летний боец решением судей победил Ивана Штыркова по итогам трех раундов на турнире в Сочи.

— Можете рассказать, почему вышли в футболке с изображением президента?

— Я вообще поддерживаю нашего президента. Поддерживаю детей, которые находятся в зоне СВО. Хочу посвятить этот бой нашим парням, которые на передке. Все мы ждем побед.

— Вам пишут ваши сослуживцы? Сразу же поздравляют?

— Ну как сразу, они же там не у телевизора сидят. Я на связи со своим командиром роты. Ждут меня обратно. Со вкусняшками, — передает слова Минеева корреспондент «Матч ТВ».