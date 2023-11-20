Чимаев: Дана Уайт, позволь мне прикончить Перейру

Непобеждённый арабо-чеченский боец MMA Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, в своих социальных сетях обратился к генеральному директору организации Дане Уайту. Борз попросил промоутера предоставить ему поединок с чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«Дана Уайт, позволь мне прикончить Алекса Перейру», – написал Чимаев.

Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний бой Хамзат провёл 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда арабо-чеченский боец решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана.