«Дорогой спортсмен, с тех пор, как ты начал заниматься спортом, ты ежедневно лишал себя жизненных радостей и удовольствий, и вот за эту неутолимую жажду к победе народ дарит тебе всеобщее признание, любовь и уважение!» – написал Чимаев.