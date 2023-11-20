Монсон анонсировал реванш с Тактаровым по правилам ММА

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что его поединок с другим ветераном ММА, Олегом Тактаровым, состоится 15 декабря. Он пройдёт по правилам смешанных единоборств.

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«Бой с Тактаровым пройдёт 15 декабря», – приводит слова Монсона ТАСС.

Поединок между Монсоном и Тактаровым 15 декабря станет реваншем. В их первом бою, который проходил в конце августа по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании того поединка оба спортсмена заявили о желании провести второй бой и выявить лучшего в рамках противостояния по правилам смешанных единоборств.