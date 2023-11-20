Сборная России заняла первое место на молодежном чемпионате Европы по боксу

В Черногории завершился чемпионат Европы для боксёров от 19 до 22 лет. В общей сложности сборная России завоевала 18 медалей. Женская команда выиграла восемь наград — четыре золота и четыре серебра, мужская завоевала пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали.

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По итогам соревнований национальная команда России заняла первое место в командном зачёте. На втором месте расположились боксёры из Польши. Топ-3 замкнула итальянская сборная.

Отметим также, что лучшим судьёй чемпионата Европы был признан представитель России Сергей Крутасов. Лучшим боксёром признали спортсмена из Черногории Петара Лиешевича, у женщин эту номинацию выиграла сербка Сара Чиркович.