Сборная России заняла первое место на молодежном чемпионате Европы по боксу

Сборная России заняла первое место на молодёжном чемпионате Европы по боксу
В Черногории завершился чемпионат Европы для боксёров от 19 до 22 лет. В общей сложности сборная России завоевала 18 медалей. Женская команда выиграла восемь наград — четыре золота и четыре серебра, мужская завоевала пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали.
По итогам соревнований национальная команда России заняла первое место в командном зачёте. На втором месте расположились боксёры из Польши. Топ-3 замкнула итальянская сборная.
Отметим также, что лучшим судьёй чемпионата Европы был признан представитель России Сергей Крутасов. Лучшим боксёром признали спортсмена из Черногории Петара Лиешевича, у женщин эту номинацию выиграла сербка Сара Чиркович.
Призовой фонд турнира составил $ 500 000. За победу боксёры получили $ 8000, за второе место — $ 4000, за третье – $ 2000, за пятое — $ 1000.