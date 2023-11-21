Джейк Пол обратился к Нейту Диазу после покупки лигой PFL промоушена Bellator

«PFL приобрела Bellator. Теперь мы глобальная сила в ММА, со списком бойцов, равным UFC — у нас 33% из 25 лучших бойцов мирового рейтинга. Это отличный день для всех бойцов PFL, Bellator и фанатов ММА. Чем сильнее мы становимся, тем больше возможностей появляется у каждого.



Жду не дождусь, когда выйду в октагон. Нейт Диаз, перестань оправдываться. 2024 год», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.