Промоутер Фьюри сделал категоричное заявление на тему реванша с Нганну

«Я думаю, есть хороший шанс, что реванш состоится. Конечно, пока говорить о нём ещё рано. Давайте сначала разберёмся с Александром Усиком. А уже потом посмотрим, как будут развиваться события. Но я думаю, что второй бой будет. Тайсон сказал мне, что хочет реванша, и я знаю, что Нганну тоже его хочет. После боя мы обсуждали это. Фрэнсис, кстати, хороший парень. Он действительно славный парень и вокруг него хорошая команда. Я абсолютно уверен, что реванш будет», — приводит слова Уоррена MMA Fighting.