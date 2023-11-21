Российский боец поехал в зону СВО из-за ссоры с женой

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик, который несколько раз сидел в тюрьме, признался, что принял решение поехать в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине после ссоры с супругой Викторией. Его слова приводит NEWS.ru.

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«Я поехал в Питер на бои, жена вдогонку выслала вещи, она со мной поругалась, ну и я быстренько свалил туда», — заявил Дацик.

Боец прибыл в зону СВО в середине сентября, а через несколько недель подписал бессрочный контракт с Минобороны Российской Федерации. Также он признался, что в зоне СВО у него появилось много товарищей.