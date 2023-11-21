Дацик объяснил, почему славяне в тюрьме болели за Макгрегора в бою с Хабибом

«Телевизор [в тюрьме] не под запретом. Вообще телевизоры должны быть в каждой камере, но у нас такие сотрудники, которые думают, что слишком кайфово сидеть с ним в камере. Чтобы его с воли в качестве передачки занесли, нужно заплатить. В тюрьме постоянно за всем следят. Необязательно ведь еще по телевизору смотреть бои. Есть смартфоны. Почему все болели за Конора? Конор – весёлый человек. Он весело дерётся, весело болтает. А Хабиб дерётся профессионально, чётко, но некрасиво. То есть перевёл в партер, задушил, заломал, болячку сделал. Нет у него агрессии и кулачного боя. Чисто по спортивным соображениям болели за Конора», — приводит слова Дацика News.ru.