Дацик рассказал о мечте умереть на ринге

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик ответил на вопрос о продолжении карьеры. Его слова приводит NEWS.ru.

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Дацик рассказал, что раньше у него была мечта драться и умереть на ринге.

«Пока неохота уходить на пенсию. Молодежь нас всегда пытается туда отправить, но мы пока рыпаемся», — добавил он.

19 августа Дацик победил британца Оли Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса. Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующим соперником Дацика может стать российский боец ММА Александр Емельяненко.