«Вместо тысячи слов». Минеев и Исмаилов поддели друг друга

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев подшутил над своим соотечественником Магомедом Исмаиловым . У себя в социальных сетях Минеев разместил фото, на котором Исмаилов лежит на настиле после пропущенного удара.

Магомед ему ответил в комментариях: «Спать захотел, прилёг, у кого не бывает». А позже разместил у себя в соцсетях фотографию-портрет Минеева с последствиями от пропущенных ударов. Снимок он подписал так же, как это ранее делал Владимир: «Вместо тысячи слов».