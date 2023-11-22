«Вместо тысячи слов». Минеев и Исмаилов поддели друг друга

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев подшутил над своим соотечественником Магомедом Исмаиловым. У себя в социальных сетях Минеев разместил фото, на котором Исмаилов лежит на настиле после пропущенного удара.

«Вместо тысячи слов». Минеев и Исмаилов поддели друг друга
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«Вместо тысячи слов», — подписал фото Владимир.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ ВЛАДИМИРА МИНЕЕВА

Магомед ему ответил в комментариях: «Спать захотел, прилёг, у кого не бывает». А позже разместил у себя в соцсетях фотографию-портрет Минеева с последствиями от пропущенных ударов. Снимок он подписал так же, как это ранее делал Владимир: «Вместо тысячи слов».

ИЗ СОЦСЕТЕЙ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

«Красавчик же», — отреагировал Минеев.

В последнем бою, состоявшемся по правилам кикбоксинга, Минеев встречался с Иваном Штырковым. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Владимира единогласным решением судей. Исмаилов после раскритиковал поединок, заявив, что он получился скучным.

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