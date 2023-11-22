Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка обратился с приветственным сообщением к непобеждённому бойцу чеченского происхождения Хамзата Чимаеву.

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«Я с радостью поприветствовую тебя в полутяжёлом дивизионе», — написал Прохазка в социальных сетях.

В настоящий момент Чимаев занимает девятое место в среднем весе UFC. Прохазка располагается на второй позиции в полутяжёлом дивизионе.